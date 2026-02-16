Hansi Flick lamentó derrota del FC Barcelona: “No estamos en un buen momento”

Resumen

El FC Barcelona perdió el liderato de LaLiga tras caer ante Girona en Montilivi.
Por Redacción EC

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, ha reconocido tras perder el liderato con la derrota de este lunes en Girona que su equipo no está “en un buen momento” y no ha querido poner la posible falta sobre Jules Koundé en la acción del 2-1 como excusa.

