Flick señala la gran deuda del Barcelona pese a avanzar en la Copa del Rey

Tras el agónico triunfo del FC Barcelona por 2-1 ante el Albacete que le dio el pase a las semifinales de la Copa del Rey, el técnico Hansi Flick puso el foco en la cuenta pendiente del equipo: la efectividad de cara al gol. Aunque los azulgranas dominaron gran parte del encuentro y lograron una ventaja cómoda con los goles de Lamine Yamal y Ronald Araújo, la falta de contundencia en los últimos minutos permitió al rival soñar con el empate, algo que preocupa al cuerpo técnico pese a la clasificación.

Flick insistió tras el partido en que el Barça debe mejorar en la definición para cerrar los encuentros con más claridad, aunque destacó que no hay dudas sobre la actitud ni la mentalidad del equipo, que lucha hasta el final en cada competición. El entrenador alemán mencionó que, si bien la clasificación a semifinales es importante, el margen de mejora pasa por ser más certeros en las ocasiones generadas para evitar sufrir en tramos finales de los partidos.

Los números del duelo reflejaron esa falta de puntería: el Barça realizó 17 remates, siete de ellos a portería, pero solo pudo traducir esas oportunidades en dos goles, lo que demuestra que el volumen ofensivo aún no se está reflejando en la contundencia que el técnico espera. Flick señaló que esto es algo que el equipo debe corregir de cara a los próximos compromisos, ya que la temporada entra en un tramo decisivo tanto en Copa como en LaLiga y en Europa.

Este mensaje del técnico llega en un momento de carga de partidos y con el Barcelona inmerso en varias competiciones importantes, donde la eficiencia ante el arco rival puede marcar la diferencia entre seguir en la pelea por títulos o quedarse por el camino. Flick confía en que su plantilla tenga la capacidad de ajustar ese aspecto mientras mantiene la competitividad que le ha permitido avanzar en la Copa del Rey y mantenerse entre los equipos más sólidos del fútbol español.