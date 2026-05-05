La figura de Kylian Mbappé vuelve a estar en el centro de la polémica, pero esta vez lejos del césped. Según L’Équipe, el delantero atraviesa un momento tenso en Real Madrid, donde su relación con el vestuario no sería la mejor. El francés, una de las grandes apuestas del club, aparece ahora rodeado de cuestionamientos.

Desde Francia señalan que Mbappé estaría cada vez más aislado dentro del grupo. Algunos compañeros consideran que goza de privilegios especiales, lo que habría generado incomodidad en el camerino. Además, se menciona que su círculo más cercano dentro del equipo se limita principalmente a jugadores de habla francesa.

A este contexto se suman episodios que han alimentado la tensión. Uno de ellos ocurrió en un entrenamiento, donde el delantero habría tenido una actitud despectiva con un miembro del staff técnico. También trascendió que llegó con retraso a una comida oficial del equipo, un gesto que no pasó desapercibido puertas adentro.

🚨 OFFICIAL: Kylian Mbappe’s camp reacts with a statement to AFP on recent criticism.



“Part of the criticisms are based on an overinterpretation of elements related to a recovery period strictly supervised by the club”.



“This is NOT corresponding to the reality of the… pic.twitter.com/HDIaLrJYUI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2026

La situación se volvió aún más visible tras unas imágenes que lo muestran llegando apenas minutos antes de un partido ante Espanyol. Ese tipo de conductas habría generado molestia en el club, que observa con preocupación el impacto que estos gestos tienen en la convivencia interna y en la imagen del jugador.

Por ahora, Mbappé no se ha pronunciado públicamente, pero el ruido crece. En medio de una temporada exigente, el desafío no solo es futbolístico, sino también de liderazgo y adaptación. El Real Madrid, acostumbrado a gestionar estrellas, enfrenta un nuevo reto con una de sus principales figuras.

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