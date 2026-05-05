Resumen

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Polémica con Mbappé en el Real Madrid: lo acusan de actitudes despectivas y privilegios. (Foto: Real Madrid)
Polémica con Mbappé en el Real Madrid: lo acusan de actitudes despectivas y privilegios. (Foto: Real Madrid)
Por Redacción EC

La figura de Kylian Mbappé vuelve a estar en el centro de la polémica, pero esta vez lejos del césped. Según L’Équipe, el delantero atraviesa un momento tenso en Real Madrid, donde su relación con el vestuario no sería la mejor. El francés, una de las grandes apuestas del club, aparece ahora rodeado de cuestionamientos.

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