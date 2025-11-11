La estrella de la selección española y del FC Barcelona Lamine Yamal fue desconvocado por la Roja para los partidos decisivos contra Georgia y Turquía, en los que el combinado hispano debe sellar la clasificación directa para el Mundial de 2026.

Debido a las molestias en el pubis que sufre Yamal desde hace unas semanas, “la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria”, anunció la instancia en un comunicado.

La RFEF también expresó “su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 horas del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana”.

“Dicho procedimiento se ha realizado sin comunicación previa al cuerpo médico de la Selección teniendo conocimiento de los detalles del mismo únicamente mediante un informe recibido a las 22:40 horas de anoche, en el que se indica la recomendación médica de reposo durante 7-10 días”, agregó.

Asimismo, Luis de la Fuente, no dudó en mostrarse sorprendido ante la intervención sobre el jugador del FC Barcelona.

“Nunca había vivido una situación así, no creo que sea muy normal. “Me sorprendió como a todos, no tienes noticias ni conoces ningún detalle, te lo cuentan y en temas de salud uno se queda sorprendido”, lamentó.

Lamine Yamal es desconvocado para jugar contra Georgia y Turquía.



