"El Everest ha muerto. Se ha convertido en una montaña comercial", dice montañista español

Madrid. Juanito Oiarzabal, primer ciudadano de España y el sexto a nivel mundial en conseguir escalar las catorce montañas de más de 800 metros y el primero en escalar en dos ocasiones las tres cimas más altas, manifestó su profundo dolor ante las repentinas muertes de diez montañistas y guías en el Everest.

"El Everest ha perdido toda su identidad, ya no me dice absolutamente nada. Cuando alguien me dice que lo ha subido le miro a la cara y le pregunto por dónde. Le pregunto si lo ha subido de una forma ética o no. Para mí, el Everest ya ha muerto", dijo de manera contundente.

En una entrevista con Mundo Deportivo de España, indicó que la culpa de la actual situación es de las expediciones comerciales y de la falta de reacción del gobierno de Nepal.

"Yo, lo que ocurre ahora, se lo achaco a las expediciones comerciales, que hacen su negocio y a la demanda que hay para subir al Everest, por eso tiene que empezarse a regular. Hemos llegado a tales niveles que esto no se puede llamar ni himalayismo, ni tampoco alpinismo. Es algo irregular, esperpéntico, poco ético y estético", agregó.

El montañero vasco sostuvo que hay que regular el "tema de los personas" aptas para las expediciones y también sostuvo que se debe hacer un control sobre el oxígeno.

"Tú te apuntas a una expedición comercial y se supone que tienes que tener una cierta experiencia. Lo cierto es que con tener una condición física y con saber de montaña uno puede ser capaz de hacer el Everest porque te equipan de arriba a abajo", puntualizó.

El vasco sostuvo que hay que regular el "tema de las personas" aptas para las expediciones y también sostuvo que se debe hacer un control sobre el oxígeno. (Foto: EFE)

— Un verdadero show —

Por otro lado, manifestó que el Everest se ha convertido en un espectáculo. Oiarzabal asegura que se ha desprestigiado una montaña que merecía todos los respetos y que simplemente se ha "acabado convirtiendo en un show".

Juanito Oiarzabal fue el cuarto en todo el planeta en escalar las montañas más altas sin necesitar oxigeno adicional.

Por ello, es crítico de las expediciones y las agencias que han creado este sistema, es enfático con la inoperancia del gobierno y pide que no ocurra una tragedia como la de 1996. En aquel momento, la expedición de Rob Hall y Soctt Fisher dejó el saldo de 15 personas muertas porque los sorprendió una tormenta en la cumbre.

— 10 muertos en el Everest —

Al menos cuatro de los decesos se atribuyen al embotellamiento existente en la llamada "zona de la muerte". La afluencia es tal que se teme que la concesión de permisos se haya hecho en detrimento de la seguridad.

Este año Nepal concedió para la temporada de primavera un récord de 381 permisos, al precio de 11.000 dólares cada uno.

Cada titular de un permiso va acompañado por al menos un guía, lo que explica los atascos.

Como a finales de mayo termina la llamada ventana de oportunidad, es decir las pocas semanas con condiciones menos extremas, el número de personas que coinciden en la misma ruta para intentar llegar a la cima de la montaña aumenta a diario.

Se estima que el viernes unas 600 ya habían alcanzado la cima por el flanco nepalés, afirmó una fuente gubernamental basándose en la información proporcionada por las empresas organizadoras de las expediciones.

Al menos otras 140 recibieron permisos para escalar el Everest desde el flanco norte, en el Tíbet.

Otros ocho montañeros murieron esta temporada en otros picos del Himalaya de más de 8.000 metros de altura y dos más fueron dados por desaparecidos.

Con información de AFP