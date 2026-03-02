Resumen

La Fórmula 1 monitorea el conflicto en Oriente Medio ante el riesgo de que los GP de Baréin y GP de Arabia Saudita sufran cambios por seguridad. (Foto: Fórmula 1)
Por Redacción EC

La Formula 1 mantiene un estrecho seguimiento de la escalada bélica en Oriente Medio que ha generado incertidumbre en los próximos Grandes Premios programados en la región, especialmente en Baréin y Arabia Saudita, ante la tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán. El conflicto ha provocado restricciones en varios espacios aéreos y ha complicado la logística de equipos y personal rumbo al inicio de la temporada.

