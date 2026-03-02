La Formula 1 mantiene un estrecho seguimiento de la escalada bélica en Oriente Medio que ha generado incertidumbre en los próximos Grandes Premios programados en la región, especialmente en Baréin y Arabia Saudita, ante la tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán. El conflicto ha provocado restricciones en varios espacios aéreos y ha complicado la logística de equipos y personal rumbo al inicio de la temporada.

La tensión detonó tras una serie de ataques entre las potencias involucradas, lo que llevó al cierre del espacio aéreo en países del Golfo. Esto afectó la movilidad del equipo itinerante de la F1 que debía viajar desde Europa hacia Australia para la primera fecha en Melbourne, obligando a buscar rutas alternativas. Aunque las primeras carreras en Oceanía, Asia y Japón se mantienen programadas, los próximos compromisos en Baréin (12 de abril) y Arabia Saudita (19 de abril) están bajo estricta vigilancia.

La situación ya tuvo consecuencias directas para la categoría: las pruebas de neumáticos de lluvia organizadas por Pirelli en el Circuito Internacional de Baréin fueron canceladas como medida de seguridad luego de que un misil impactara a pocos kilómetros del trazado, en medio del conflicto bélico regional.

A pesar de estos contratiempos, la F1 Management (FOM) aseguró que continúa en contacto con autoridades locales y equipos para monitorizar la evolución del conflicto y que, por el momento, “las próximas tres carreras no entran en la región”. La prioridad declarada por los organizadores es garantizar la seguridad de pilotos, personal y aficionados antes de cualquier decisión sobre posibles ajustes al calendario.

El impacto del conflicto también podría extenderse más allá de pruebas y vuelos: la incertidumbre sobre la viabilidad de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita sigue siendo un tema de análisis, y la dirigencia de la F1 ha reiterado que la seguridad será el factor decisivo para ratificar o modificar fechas en las próximas semanas.