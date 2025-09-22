Redacción EC
El título supremo a nivel de clubes en un lado de la balanza, el virtuosismo y la precocidad en el otro. El francés del París SG Ousmane Dembélé, campeón de la Champions, y el prodigio del Barcelona Lamine Yamal, son los favoritos para levantar el lunes su primer .

La flor y nata del fútbol mundial se congregará en el Teatro del Chatelet, en el centro de París, para descubrir a los nuevos poseedores de un galardón que durante tanto tiempo pasó de manos de Leo Messi a Cristiano Ronaldo, y viceversa, y que el año pasado fue para dos españoles; Rodri y en categoría femenina Aitana Bonmatí.

A continuación, conoce los horarios para no perderte la gal del Balón de Oro 2025.

A qué hora empieza el Balón de Oro 2025

  • México: 1:00 p.m.
  • Ecuador: 2:00 p.m.
  • Colombia: 2:00 p.m.
  • Perú: 2:00 p.m.
  • Bolivia: 3:00 p.m.
  • Venezuela: 3:00 p.m.
  • Chile: 4:00 p.m.
  • Argentina: 4:00 p.m.
  • Paraguay: 4:00 p.m.
  • Uruguay: 4:00 p.m.
  • Brasil: 4:00 p.m.
  • España: 9:00 p.m.

La hora del inicio de la gala del Balón de Oro 2025 está programado para las 2:00 de la tarde en horario peruano.

Nominados al Balón de Oro 2025

Mejor jugador

  • Viktor Gyökeres (Arsenal)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Robert Lewandowski (Barcelona)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Pedri (Barcelona)
  • Lamine Yamal (Barcelona)
  • Harry Kane (Bayern Múnich)
  • Michael Olise (Bayern Múnich)
  • Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
  • Cole Palmer (Chelsea)
  • Denzel Dumfries (Inter Milán)
  • Lautaro Martínez (Inter Milán)
  • Ousmane Dembélé (PSG)
  • Gianluigi Donnarumma (PSG)
  • Achraf Hakimi (PSG)
  • Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
  • Désiré Doué (PSG)
  • Nuno Mendes (PSG)
  • Joao Neves (PSG)
  • Fabián Ruiz (PSG)
  • Vitinha (PSG)
  • Florian Wirtz (Liverpool)
  • Mohamed Salah (Liverpool)
  • Virgil van Dijk (Liverpool)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool)
  • Erling Haaland (Man City)
  • Scott McTominay (Napoli)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid)
  • Jude Bellingham (Real Madrid)
  • Vinicius Jr. (Real Madrid)

Mejor jugadora

  • Mariona Caldentey (Arsenal)
  • Leah Williamson (Arsenal)
  • Chloe Kelly (Arsenal)
  • Steph Catley (Arsenal)
  • Emily Fox (Arsenal)
  • Alessia Russo (Arsenal)
  • Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal)
  • Caroline Graham Hansen (Barcelona)
  • Alexia Putellas (Barcelona)
  • Patri Guijarro (Barcelona)
  • Claudia Pina (Barcelona)
  • Ewa Pajor (Barcelona)
  • Aitana Bonmatí (Barcelona)
  • Pernille Harder (Bayern Múnich)
  • Klara Buhl (Bayern Múnich)
  • Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)
  • Lucy Bronze (Chelsea)
  • Hannah Hampton (Chelsea)
  • Sandy Baltimore (Chelsea)
  • Esther González (Gotham)
  • Cristiana Girelli (Juventus)
  • Temwa Chawinga (Kansas City Current)
  • Melchie Dumornay (Lyon)
  • Lindsey Heaps (Lyon)
  • Barbra Banda (Orlando Pride)
  • Marta (Orlando Pride)
  • Amanda Gutierres (Palmeiras)
  • Clara Mateo (Paris FC)
  • Caroline Weir (Real Madrid)
  • Sofia Cantore (Washington Spirit)

Mejor jugador menor de 21 años

  • Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
  • Pau Cubarsí (Barcelona)
  • Lamine Yamal (Barcelona)
  • Ayyoub Bouaddi (Lille)
  • Désiré Doué (PSG)
  • Estevao Willian (Chelsea)
  • Dean Huijsen (Real Madrid)
  • Rodrigo Mora (Porto)
  • Joao Neves (PSG)
  • Kenan Yildiz (Juventus)

Mejor jugadora menor de 21 años

  • Michelle Agyemang (Brighton/Arsenal)
  • Linda Caicedo (Real Madrid)
  • Wieke Kaptein (Chelsea)
  • Vicky López (Barcelona)
  • Claudia Martínez Ovando (Olimpia de Paraguay)

Mejor portero

  • Alisson Becker (Liverpool)
  • Yassine Bounou (Al-Hilal)
  • Lucas Chevalier (Lille)
  • Thibaut Courtois (Real Madrid)
  • Gianluigi Donnarumma (PSG)
  • Emiliano Martínez (Aston Villa)
  • Jan Oblak (Atlético Madrid)
  • David Raya (Arsenal)
  • Matz Sels (Nottingham Forest)
  • Yann Sommer (Inter de Milán)

Mejor portera

  • Ann-Katrin Berger (Gotham FC)
  • Cata Coll (Barcelona)
  • Hannah Hampton (Chelsea)
  • Chiamaka Nnadozie (Brighton)
  • Daphne van Domselaar (Arsenal)

Mejor entrenador

  • Antonio Conte (Napoli)
  • Luis Enrique (PSG)
  • Hansi Flick (Barcelona)
  • Enzo Maresca (Chelsea)
  • Arne Slot (Liverpool)

Mejor entrenadora

  • Sonia Bompastor (Chelsea)
  • Arthur Elias (Brasil)
  • Justine Madugu (Nigeria)
  • Renee Slegers (Arsenal)
  • Sarina Wiegman (Inglaterra)

Mejor club masculino

  • Barcelona (España)
  • Botafogo (Brasil)
  • Chelsea (Inglaterra)
  • Liverpool (Inglaterra)
  • PSG (Francia)

Mejor club femenino

  • Arsenal (Inglaterra)
  • Barcelona (España)
  • Chelsea (Inglaterra)
  • Lyon (Francia)
  • Orlando Pride (Estados Unidos)

