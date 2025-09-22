El título supremo a nivel de clubes en un lado de la balanza, el virtuosismo y la precocidad en el otro. El francés del París SG Ousmane Dembélé, campeón de la Champions, y el prodigio del Barcelona Lamine Yamal, son los favoritos para levantar el lunes su primer Balón de Oro.
La flor y nata del fútbol mundial se congregará en el Teatro del Chatelet, en el centro de París, para descubrir a los nuevos poseedores de un galardón que durante tanto tiempo pasó de manos de Leo Messi a Cristiano Ronaldo, y viceversa, y que el año pasado fue para dos españoles; Rodri y en categoría femenina Aitana Bonmatí.
A continuación, conoce los horarios para no perderte la gal del Balón de Oro 2025.
A qué hora empieza el Balón de Oro 2025
- México: 1:00 p.m.
- Ecuador: 2:00 p.m.
- Colombia: 2:00 p.m.
- Perú: 2:00 p.m.
- Bolivia: 3:00 p.m.
- Venezuela: 3:00 p.m.
- Chile: 4:00 p.m.
- Argentina: 4:00 p.m.
- Paraguay: 4:00 p.m.
- Uruguay: 4:00 p.m.
- Brasil: 4:00 p.m.
- España: 9:00 p.m.
Nominados al Balón de Oro 2025
Mejor jugador
- Viktor Gyökeres (Arsenal)
- Declan Rice (Arsenal)
- Robert Lewandowski (Barcelona)
- Raphinha (Barcelona)
- Pedri (Barcelona)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Harry Kane (Bayern Múnich)
- Michael Olise (Bayern Múnich)
- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Denzel Dumfries (Inter Milán)
- Lautaro Martínez (Inter Milán)
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Gianluigi Donnarumma (PSG)
- Achraf Hakimi (PSG)
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
- Désiré Doué (PSG)
- Nuno Mendes (PSG)
- Joao Neves (PSG)
- Fabián Ruiz (PSG)
- Vitinha (PSG)
- Florian Wirtz (Liverpool)
- Mohamed Salah (Liverpool)
- Virgil van Dijk (Liverpool)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Erling Haaland (Man City)
- Scott McTominay (Napoli)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Vinicius Jr. (Real Madrid)
Mejor jugadora
- Mariona Caldentey (Arsenal)
- Leah Williamson (Arsenal)
- Chloe Kelly (Arsenal)
- Steph Catley (Arsenal)
- Emily Fox (Arsenal)
- Alessia Russo (Arsenal)
- Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal)
- Caroline Graham Hansen (Barcelona)
- Alexia Putellas (Barcelona)
- Patri Guijarro (Barcelona)
- Claudia Pina (Barcelona)
- Ewa Pajor (Barcelona)
- Aitana Bonmatí (Barcelona)
- Pernille Harder (Bayern Múnich)
- Klara Buhl (Bayern Múnich)
- Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)
- Lucy Bronze (Chelsea)
- Hannah Hampton (Chelsea)
- Sandy Baltimore (Chelsea)
- Esther González (Gotham)
- Cristiana Girelli (Juventus)
- Temwa Chawinga (Kansas City Current)
- Melchie Dumornay (Lyon)
- Lindsey Heaps (Lyon)
- Barbra Banda (Orlando Pride)
- Marta (Orlando Pride)
- Amanda Gutierres (Palmeiras)
- Clara Mateo (Paris FC)
- Caroline Weir (Real Madrid)
- Sofia Cantore (Washington Spirit)
Mejor jugador menor de 21 años
- Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
- Pau Cubarsí (Barcelona)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Ayyoub Bouaddi (Lille)
- Désiré Doué (PSG)
- Estevao Willian (Chelsea)
- Dean Huijsen (Real Madrid)
- Rodrigo Mora (Porto)
- Joao Neves (PSG)
- Kenan Yildiz (Juventus)
Mejor jugadora menor de 21 años
- Michelle Agyemang (Brighton/Arsenal)
- Linda Caicedo (Real Madrid)
- Wieke Kaptein (Chelsea)
- Vicky López (Barcelona)
- Claudia Martínez Ovando (Olimpia de Paraguay)
Mejor portero
- Alisson Becker (Liverpool)
- Yassine Bounou (Al-Hilal)
- Lucas Chevalier (Lille)
- Thibaut Courtois (Real Madrid)
- Gianluigi Donnarumma (PSG)
- Emiliano Martínez (Aston Villa)
- Jan Oblak (Atlético Madrid)
- David Raya (Arsenal)
- Matz Sels (Nottingham Forest)
- Yann Sommer (Inter de Milán)
Mejor portera
- Ann-Katrin Berger (Gotham FC)
- Cata Coll (Barcelona)
- Hannah Hampton (Chelsea)
- Chiamaka Nnadozie (Brighton)
- Daphne van Domselaar (Arsenal)
Mejor entrenador
- Antonio Conte (Napoli)
- Luis Enrique (PSG)
- Hansi Flick (Barcelona)
- Enzo Maresca (Chelsea)
- Arne Slot (Liverpool)
Mejor entrenadora
- Sonia Bompastor (Chelsea)
- Arthur Elias (Brasil)
- Justine Madugu (Nigeria)
- Renee Slegers (Arsenal)
- Sarina Wiegman (Inglaterra)
Mejor club masculino
- Barcelona (España)
- Botafogo (Brasil)
- Chelsea (Inglaterra)
- Liverpool (Inglaterra)
- PSG (Francia)
Mejor club femenino
- Arsenal (Inglaterra)
- Barcelona (España)
- Chelsea (Inglaterra)
- Lyon (Francia)
- Orlando Pride (Estados Unidos)