Este jueves 30 de octubre el Estadio Ciudad de Lanús será escenario de una noche electrizante. Lanús y Universidad de Chile se medirán por un boleto a la gran final de la Copa Sudamericana 2025, tras un empate 2-2 en la ida que dejó la serie completamente abierta y la sensación de que cualquier detalle podría definir al finalista.

Lanús confía en su fortaleza como local

Lanús, dirigido por Mauricio Pellegrino, viene de empatar 2-2 con la U en Chile y atraviesa una temporada equilibrada con un rendimiento sólido que le permite sumar nueve partidos oficiales seguidos, entre el Torneo Clausura local y la Sudamericana, sin conocer la derrota.

Walter Bou será la carta ofensiva principal, acompañado por un bloque defensivo que ha sabido responder en los momentos más exigentes del torneo. Por ello, Betsson le da una cuota de 1.88 al club granate que promete hacer sentir la localía desde el primer minuto.

La ‘U’ llega con hambre de historia

Por su parte, Universidad de Chile, conducida por Gustavo Álvarez, se mantiene firme en el torneo local y competitivo a nivel continental. Su gran referencia en ataque es Lucas Di Yorio, goleador clave. Aunque su rendimiento como visitante ha sido irregular, el empate conseguido en la ida los impulsa a soñar con dar el golpe en Argentina. En este contexto, Betsson paga 4.25 veces el valor de la apuesta, por el pase de los “Azules”.

Todo listo para una noche de Copa

El empate en la ida obliga a ambos a salir a buscar el gol desde temprano. Lanús tendrá la ventaja del público, pero la “U” cuenta con la confianza que da llegar en buena forma y con la serie abierta.

El ganador avanzará a la gran final de la Copa Sudamericana 2025 y quedará a un paso de la gloria continental. Con dos equipos en gran momento y una serie impredecible, el espectáculo está garantizado.