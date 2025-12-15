La Finalissima empieza a perfilarse en el calendario internacional. Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), confirmó este lunes que el enfrentamiento entre España, vigente campeón de la Eurocopa, y la Selección Argentina, ganadora de la Copa América, se jugará en marzo y que ya existe un acuerdo alcanzado con la UEFA, a la espera de su anuncio oficial.

El esperado duelo entre los campeones de Europa y Sudamérica está cada vez más cerca de concretarse. Luego de varias semanas de versiones, Louzán disipó las dudas al revelar que el entendimiento con la UEFA ya está cerrado. “Tenemos un acuerdo firmado con la UEFA”, señaló el dirigente, precisando además que solo resta la confirmación formal para que el encuentro quede oficialmente programado.

La Finalissima volvió a disputarse en 2022, cuando Argentina se impuso por 3-0 a Italia en el estadio de Wembley. Desde entonces, la CONMEBOL y la UEFA han trabajado para darle continuidad a este cruce entre campeones continentales, que ha ganado peso y visibilidad en el calendario internacional. La edición prevista para marzo marcará un nuevo capítulo de un partido que apunta a consolidarse como una cita fija del fútbol mundial.

Finalissima Argentina España el 27 de Marzo en Qatar. Se anunciará en las próximas horas. pic.twitter.com/PnoLbgdoiN — Esteban Edul (@estebanedul) December 15, 2025

¿Cuándo se jugaría Argentina vs España?

Si bien la federación española hará el anuncio oficial en los próximos días, desde Argentina trascendió que el choque entre la Albiceleste y la Roja se disputaría el viernes 27 de marzo de 2026. La sede que toma mayor fuerza es Qatar, específicamente el estadio Lusail, escenario emblemático donde Argentina se consagró campeona del mundo tras vencer a Francia, según informó el periodista argentino Esteban Edul.