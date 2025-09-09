El hombre récord: Cristiano Ronaldo iguala a ‘Pescadito’ Ruiz como máximo goleador en Eliminatorias

Es el hombre récord. Cristiano Ronaldo anotó uno de los goles en la victoria de Portugal (3-2) sobre Hungría y alcanzó una marca más en su carrera. El astro luso igualó al guatemalteco Carlos Ruiz como máximo goleador en Eliminatorias con 39 tantos.

El ‘Pescadito’ había tenido este récord en solitario desde el 6 de septiembre del 2016, cuando superó al iraní Ali Daei. Sin embargo, Cristiano Ronaldo anotó tres goles en la última fecha doble de Eliminatorias UEFA 2026 y alcanzó la marca de Ruiz.

‼️🇵🇹H I S T Ó R I C O🇵🇹‼️



Cristiano Ronaldo iguala al guatemalteco Carlos Ruiz como máximo goleador en TODA la historia de las Eliminatorias para la Copa del Mundo.



El Pescadito había tenido este récord en solitario, después de superar al iraní Ali Daei, desde el 6 de… pic.twitter.com/68P7iGNYLC — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 9, 2025

CR7 firmó un doblete ante Armenia (5-0) y otro gol más ante Hungría (3-2). Es el máximo artillero en Eliminatorias junto a ‘Pescadito’ y todo hace suponer que lo superará en los próximos partidos (restan cuatro más por jugar).

Detrás de Cristiano quedó Lionel Messi, quien suma 38 goles tras marcar un doblete contra Venezuela. El ‘10′ no viajó con Argentina a Quito para el último partido de estas clasificatorias contra Ecuador y dejará su registro en esa cifra.

"Penaldo"



Porque Cristiano Ronaldo convirtió este gol para la ventaja parcial de Portugal por 2-1 ante Hungría por las eliminatorias europeas. No para hacer goles de penal el portugués hijo de re mil puta.

pic.twitter.com/6mub5yRlVq https://t.co/pR6nGt2gDt — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) September 9, 2025

La respuesta de ‘Pescadito’ Ruiz

Tras conocer que Cristiano Ronaldo igualó su récord, ‘Pescadito’ Ruiz dejó un mensaje en redes sociales y consideró un honor compartir su marca con el astro portugués. Además, mencionó a Lionel Messi, quien estuvo cerca de superarlo.

"Hoy descubrí que el récord de máximo goleador de eliminatorias mundialistas terminó teniendo su verdadero mérito… ¡9 años después!. Creo que lo más grande es estar entre esos 2 cracks, porque ahí es cuando ese récord cobra valor. Como centroamericano, parece restarle importancia”, escribió Ruiz.

*****************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.