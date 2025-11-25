El ingreso al Fan Zone de la Conmebol Libertadores es completamente gratuito.
La capital peruana se prepara para la gran final de la Copa CONMEBOL Libertadores entre Palmeiras y Flamengo con la inauguración del Fan Zone oficial del certsamen. Esta experiencia única, que reúne historia, juego y pasión, abrió sus puertas en Lima para que todos los fanáticos puedan vivir al máximo la previa al encuentro.

MIRA: Hinchas de Flamengo y Palmeiras se concentran en Lima| FOTOS

Los asistentes tendrán la oportunidad de acercarse a la historia del torneo a través de diversas atracciones. Un punto central de la experiencia es el Trophy Stand, donde los seguidores podrán cumplir el sueño de tomarse la fotografía soñada junto al mítico y codiciado trofeo. Además de la emoción por el galardón, la experiencia ha sido diseñada pensando en toda la familia , ofreciendo espacios exclusivos para niños y un food park con variadas opciones gastronómicas para todos los gustos futboleros.

La diversión y la interacción estarán garantizadas con la presencia de un mini estadio dedicado a desafíos y juegos, diseñado para que los hinchas pongan a prueba sus habilidades futbolísticas.

¿Dónde queda?

El Fan Zone se encuentra ubicado en el Convexia Expo Center y funcionará a lo largo de tres días clave: desde el miércoles 26 hasta el viernes 28 de noviembre. El horario de apertura será en la tarde, recibiendo a los fanáticos desde las 16:00h hasta las 22:00h.

La mejor noticia para los seguidores es que el ingreso al Fan Zone es completamente gratuito. No obstante, se requiere una inscripción previa que estará disponible próximamente a través de la plataforma Joinnus.

