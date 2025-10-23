Con gol del colombiano Jorge Carrascal en el cierre del partido, el Flamengo dio este miércoles un primer paso hacia la final de la Copa Libertadores 2025, al vencer 1-0 a Racing en la ida de su cruce de semifinales.

Carrascal, novedad en la alineación del Mengão, marcó en el minuto 88 en el estadio Maracaná, en Rio de Janeiro, tras un rebote del arquero Facundo Cambeses en un mano a mano con Bruno Henrique y un fallo en el despeje de un zaguero de la Academia.

Hasta ese momento, Cambeses había sido un muro, con una actuación que mantiene de pie a los albicelestes de cara a la vuelta de esta llave, el miércoles de la próxima semana en El Cilindro, en Avellaneda, Argentina.

El ganador enfrentará el 29 de noviembre en la final, en el Estadio Monumental de Lima, al triunfador entre el Palmeiras y el ecuatoriano Liga de Quito, un doble duelo que comienza el jueves.