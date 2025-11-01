Con dos goles de Cristiano Ronaldo, Al Nassr supo ir de menos a más y remontar contra Al Feiha este sábado por la séptima jornada de la Saudí Pro League.
Sobre los 37 minutos de juego, cuando su equipo caía por la mínima de local en el Al Awwal Park, CR7 apareció en el área para definir con jerarquía tras un buen pase entre líneas.
Jason Remeseiro había puesto en aprietos a Al Nassr luego de anotar para Al Feiha a los 13 minutos.
La sentencia llegó en tiempo de descuento, cuando Cristiano ejecutó desde los doce pasos y revirtió el marcador a favor de los suyos.
Gracias a este nuevo doblete, Cristiano llegó a los 952 goles en su carrera como futbolista profesional.
