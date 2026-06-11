La selección mexicana se impuso 2-0 ante Sudáfrica y acabó con la maldición que arrastraba en los partidos inaugurales de un Mundial. Por primera vez en su historia pudo gritar victoria en el duelo inicial gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Dominó de principio a fin México que nunca había conseguido ganar un partido de inauguración de la Copa Mundial. Había perdido cinco y empatado dos antes de este de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que logró con solvencia.

Quiñones, colombiano naturalizado, y Jiménez reflejaron la superioridad de los mexicanos en un duelo que terminó con tres expulsados: dos de Sudáfrica, Sphephelo Sithole y Themba Zwane y a César Montes de México.

Mexicanos y sudafricanos jugarán su segundo partido del Mundial el próximo miércoles; los de México en Guadalajara contra Corea del Sur; los ‘Bafana’ ‘Bafana’, en Atlanta ante República Checa.