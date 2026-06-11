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La selección mexicana se impuso con solvencia ante Sudáfrica en el debut del Mundial 2026.
La selección mexicana se impuso con solvencia ante Sudáfrica en el debut del Mundial 2026.
Por Redacción EC

La selección mexicana se impuso 2-0 ante Sudáfrica y acabó con la maldición que arrastraba en los partidos inaugurales de un Mundial. Por primera vez en su historia pudo gritar victoria en el duelo inicial gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

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