Mientras Santos avanza con su puesta a punto de cara a una nueva temporada, Neymar volvió a quedar en el centro de la escena, aunque lejos del césped. El delantero brasileño compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que exhiben su llamativa colección de vehículos, una publicación que no tardó en generar revuelo entre sus seguidores.

Entre todos los objetos de lujo, hubo uno que acaparó la atención: la réplica del Batimóvil. Se trata de una pieza exclusiva que el propio Neymar mandó a construir hace un tiempo, inspirada en el emblemático auto del personaje de Batman y diseñada por un especialista reconocido. En las postales también aparecen otras de sus posesiones más imponentes, como su helicóptero Airbus H145 y su jet privado Dassault Falcon 900LX.

“Los sueños pueden hacerse realidad”, escribió el futbolista en el mensaje que acompañó las imágenes, donde además se lo ve disfrutando de vistas aéreas y posando junto a las aeronaves. Fiel a su estilo, la publicación se viralizó en cuestión de horas y acumuló millones de reacciones.

La difusión de estas imágenes coincide con un momento clave en la carrera de Neymar. Luego de un 2025 marcado por reiteradas lesiones, el atacante despejó las dudas sobre su futuro y renovó su vínculo con Santos hasta el 31 de diciembre de 2026. Es su tercer contrato desde el regreso al club y el de mayor duración, una señal de continuidad y apuesta mutua.

Así, entre la expectativa por su regreso pleno a las canchas y el despliegue de lujos fuera de ellas, Neymar vuelve a ser noticia. Esta vez, sin pelota de por medio, pero con motores, alas y un Batimóvil que no pasó inadvertido.