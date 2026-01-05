Neymar Jr. recientemente amplió su vinculo con Santos FC por todo el 2026 tras lograr salvar la categoría en las últimas fechas del Brasileirao. No obstante, en las últimas horas el papá de ‘Ney’ reveló que estuvo cerca del retiro.

El futbolista de 33 años tuvo que someterse a una nueva operación en su rodilla izquierda con el objetivo de llegar de la mejor manera al inicio de temporada y aspirar por un puesto en el Mundial 2026.

El padre y gente de Neymar reveló un difícil momento que vivió el futbolista, agobiado por las constantes intervenciones.

“Ya no puedo más. Necesito una cirugía, pero ni siquiera sé si vale la pena, papá. Estoy agotado”, dijo Neymar a su padre.

Además, indicó que la filtración de la noticia de la cirugía dejó sorprendido al futbolista: “La prensa lo filtró antes de que habláramos con él y se quedó en blanco”.

“Le afectó mucho que la gente dijera que no volvería a jugar ese año. Cuando llegó a casa me dijo que no aguantaba más”, reveló el papá de ‘Ney’.