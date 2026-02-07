¡No lo puede creer! Alex Valera falló el primero de Universitario de manera increíble

En un Estadio Inca Garcilaso de la Vega que lucía encendido por la expectativa del duelo entre Cusco FC y Universitario por la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga 1, Álex Valera fue protagonista de una de las jugadas más comentadas del primer tiempo. A los 15 minutos, el delantero crema quedó frente al arco tras una veloz construcción colectiva del visitante, pero su definición se marchó desviada, generando sorpresa entre los más de 20 mil asistentes y un silencio momentáneo en la parcial crema.

El remate que terminó en nada había nacido de una presión alta de Universitario, que buscaba imponer su ritmo tras un auspicioso debut en el que venció 2-0 a ADT en el Estadio Monumental. Los cremas, que llegaban con la moral en alza gracias a ese inicio victorioso, vieron cómo la oportunidad de ponerse en ventaja se escapaba muy pronto en Cusco.

Para Cusco FC, que venía de caer en su estreno ante Alianza Atlético, el fallo de Valera fue un combustible inesperado. El elenco imperial se replegó con orden y obligó a Universitario a replantear su ataque, complicando las transiciones del cuadro de la capital en mitad de cancha. La altura y el clima añaden un plus a este tipo de encuentros, factores que el local intenta aprovechar al máximo en cada avance.