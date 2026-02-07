¡No lo puede creer! Alex Valera falló el primero de Universitario de manera increíble

Resumen

Alex Valera falló el primero de Universitario vs Cusco FC de manera increíble por Liga 1.
Por Redacción EC

En un Estadio Inca Garcilaso de la Vega que lucía encendido por la expectativa del duelo entre Cusco FC y Universitario por la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga 1, Álex Valera fue protagonista de una de las jugadas más comentadas del primer tiempo. A los 15 minutos, el delantero crema quedó frente al arco tras una veloz construcción colectiva del visitante, pero su definición se marchó desviada, generando sorpresa entre los más de 20 mil asistentes y un silencio momentáneo en la parcial crema.

