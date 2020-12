Alianza Lima descendió a la segunda división del fútbol peruano tras cerrar una muy mala campaña en la Liga 1 con una derrota ante Sport Huancayo (2-0). La crisis generó que más de un trabajador del equipo analice su salida de la institución, entre ellos, Daniel Ahmed, entrenador del primer equipo y Victor Hugo Marulanda, director deportivo. Es miércoles, ambos hicieron oficial su partida.

Según informó el equipo íntimo por medio de un comunicado oficial, tanto el DT como el dirigiente no serán parte de la planificación para la temporada 2021.

“El señor Víctor Hugo Marulanda ha dejado de ser director deportivo de la institución”, explica el documento.

“También informamos que el señor Daniel Ahmed y todo su comando técnico ya no forman parte del club”, agrega.

Tras la derrota ante Sport Huancayo, Marulanda ya había dado luces de cuál sería su futuro.

“Hoy no tengo cara, me da pena. Tengo que pedir perdón a la gente por lo que ha pasado este año. De una manera humilde tengo que decir que me equivoqué y también decir a la gente que se tiene que hallar un cambio completo. Lo mío lo tendré que cerrar hoy o mañana, de mi parte ya saben cuál es mi postura, con mis objetivos no logrados”, explicó en conversación con Gol Perú.

Por su parte, Daniel Ahmed, quien tomó las riendas del plantel en la jornada 4 de la fase 2 tras la salida de Mario Salas, que como DT libre para recibir ofertas de cara a la siguiente temporada.