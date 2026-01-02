¡Un campeón del mundo! Mateo Antoni, central de 22 años, en la mira de Alianza Lima

El central de 22 años fue parte de la selección uruguaya que se consagró campeón el Mundial Sub 20 2023.
El central de 22 años fue parte de la selección uruguaya que se consagró campeón el Mundial Sub 20 2023.
¡Un último refuerzo! Alianza Lima inicia este 2026 con los ánimos a tope, y a puertas del inicio de la pretemporada El Comercio pudo confirmar el interés del club ‘íntimo’ por Mateo Antoni.

La base para un sueño: el mapa de las pretemporadas y cómo arrancan Alianza, la 'U' y Cristal un 2026 obligados al título

El cuadro victoriano aún quiere reforzar la zaga central, por ello la directiva tiene en la mira al defensor de 22 años, que fue campeón con Uruguay en el Mundial Sub 20 en el 2023.

Fernanda Huapaya

El objetivo es completar la plaza de extranjeros permitidos en la Liga 1. Hasta el momento estos son los jugadores foráneos: Guillermo Viscarra, Alan Cantero, Eryc Castillo, Fernando Gaibor y Federico Girotti.

Antoni llegaría a La Victoria en condición de préstamo desde Argentinos Juniors, club al que pertenece la ficha.

