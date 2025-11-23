Pablo Lavandeira volvió a pisar un campo de juego después de 201 días. Lo hizo en la victoria 3-0 de Alianza Lima sobre UTC por el Torneo Clausura de la Liga 1, un regreso esperado tras una larga recuperación. Y aunque su retorno fue una buena noticia para el club, el uruguayo también fue consultado por uno de los temas más comentados en La Victoria: la posible salida de Hernán Barcos en la temporada 2026.

Lavandeira destacó el valor que tiene el delantero argentino para el equipo. “Lo que significa Hernán para Alianza está claro y esta tarde se demostró. Yo no puedo entrar en si debe continuar o no porque no me corresponde. Claramente, como alguien que está en el club, uno siempre quiere contar con futbolistas de esas características, con la jerarquía que tiene Hernán y con lo que significa para nosotros”, expresó en conferencia de prensa.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

El mediocampista también habló desde un plano más personal, dejando en claro el vínculo que mantiene con Barcos más allá del fútbol: “Ya hablando como amigos, me encantaría seguir compartiendo con él, seguir estando acá”, afirmó, enviando un mensaje de afecto hacia uno de los referentes del plantel.

Sin embargo, Lavandeira reconoció que la decisión final no depende ni de él ni del propio jugador. “A veces los intereses de una institución no están acordes a lo que quiere un jugador. Pase lo que pase con Hernán, quiero que sepa que estaré ahí con él”, señaló, remarcando su respaldo al delantero en cualquier escenario.

Mientras la directiva evalúa la situación de Barcos, la voz de Lavandeira suma una perspectiva humana y deportiva en medio del debate. Su regreso y sus declaraciones refuerzan el ambiente de camaradería que vive el plantel íntimo en la recta final del campeonato.