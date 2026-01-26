En medio de la crisis de indisciplina que azota al club Alianza Lima, Hugo Romero, presidente de 2 de Mayo, se pronunció sobre el próximo choque entre ambos equipos por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

Alianza Lima visitará a 2 de Mayo en Paraguay el próximo 4 de febrero por el partido de ida, en un duelo donde los peruanos son los favoritos, y así lo confirmó Romero.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

“El objetivo principal de ambos equipos es pasar de fase pero es una lucha entre David y Goliat, vamos a enfrentar al todopoderoso Alianza Lima, el que tiene todas las de pasar es Alianza Lima, nosotros vamos a intentar hacer lo nuestro pero Alianza tiene la obligación de pasar”, afirmó Hugo Romero en Radio Ovación.

Asimismo, el directivo alabó al trayectoria de Paolo Guerrero, del quien sabe mucho debido a la cercanía de la región con Brasil.

“Me preocupa toda la plantilla de Alianza, lógicamente al que más conocemos es a Paolo Guerrero. Somos un club que hace frontera con Brasil, acompañamos mucho el fútbol brasileño y sabemos que Paolo fue ídolo de Corinthians, hizo el gol en el Mundial contra Chelsea, jugó en Flamengo, Inter de Porto Alegre”, agregó.

“Nosotros somos un club chico del interior, no tenemos muchos jugadores renombrados a nivel nacional ni mucho menos a nivel internacional, queremos hacernos conocer”, finalizó