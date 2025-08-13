El club blanquiazul reconoció también a todos los zurdos que vistieron la camiseta de la institución de La Victoria.
El club blanquiazul reconoció también a todos los zurdos que vistieron la camiseta de la institución de La Victoria.
Redacción EC
Redacción EC

envió, este miércoles 13 de agosto, un afectuoso saludo por el Día Internacional del Zurdo, en especial a , uno de los ídolos del club.

LEE TAMBIÉN: Felipe Chávez: “Feliz de haber debutado con FC Bayern. Gracias a todos por el apoyo. Seguimos trabajando”

A través de sus redes sociales, la institución de La Victoria reconoció la trayectoria y talento del ‘Poeta de la Zurda’ en esta especial fecha.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya

“Su zurda no solo jugaba al fútbol... escribía poesías”, se lee en la publicación.

Cueto fue campeón con Alianza Lima en los años 1975, 1977 y 1978. Además, fue mundialista con la selección peruana en 1978 y 1982.

Cabe mencionar que esta fecha fue declarada en el año 1976 por la Left Handers International, una organización que nació en Londres y que reúne a más de 28 mil personas zurdas.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC