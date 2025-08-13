Alianza Lima envió, este miércoles 13 de agosto, un afectuoso saludo por el Día Internacional del Zurdo, en especial a César Cueto, uno de los ídolos del club.

A través de sus redes sociales, la institución de La Victoria reconoció la trayectoria y talento del ‘Poeta de la Zurda’ en esta especial fecha.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

“Su zurda no solo jugaba al fútbol... escribía poesías”, se lee en la publicación.

𝑺𝒖 𝒛𝒖𝒓𝒅𝒂 𝒏𝒐 𝒔𝒐𝒍𝒐 𝒋𝒖𝒈𝒂𝒃𝒂 𝒂𝒍 𝒇𝒖́𝒕𝒃𝒐𝒍… escribía poesías. 💙⚽️✍🏾



César Cueto, El Poeta de la Zurda. 💙



Saludamos también a todos los zurdos que pasaron por la blanquiazul y los de nuestro presente. 👏🏾 pic.twitter.com/Q8tEe08G6A — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) August 13, 2025

Cueto fue campeón con Alianza Lima en los años 1975, 1977 y 1978. Además, fue mundialista con la selección peruana en 1978 y 1982.

Cabe mencionar que esta fecha fue declarada en el año 1976 por la Left Handers International, una organización que nació en Londres y que reúne a más de 28 mil personas zurdas.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.