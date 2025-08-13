Alianza Lima envió, este miércoles 13 de agosto, un afectuoso saludo por el Día Internacional del Zurdo, en especial a César Cueto, uno de los ídolos del club.
A través de sus redes sociales, la institución de La Victoria reconoció la trayectoria y talento del ‘Poeta de la Zurda’ en esta especial fecha.
“Su zurda no solo jugaba al fútbol... escribía poesías”, se lee en la publicación.
Cueto fue campeón con Alianza Lima en los años 1975, 1977 y 1978. Además, fue mundialista con la selección peruana en 1978 y 1982.
Cabe mencionar que esta fecha fue declarada en el año 1976 por la Left Handers International, una organización que nació en Londres y que reúne a más de 28 mil personas zurdas.
