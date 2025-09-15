En Alianza Lima no son días felices luego de caer 4-3 ante Deportivo Garcilaso como local por la Liga 1 2025; sin embargo, la mete de todos está puesto en el duelo de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Y en ese sentido, las buenas noticias para los íntimos siguen llegando: Universidad de Chile, el rival, ha sufrido un nuevo revés a días de jugarse el importante duelo en el estadio Alejandro Villanueva.
Luego de vencer a Colo Colo por la Supercopa de Chile, el elenco azul ha dejado de celebrar. Y es que el periodista Marco Escodar de “DSports” informó que Israel Poblete quedará fuera del encuentro a llevarse a cabo este jueves 18 de septiembre en Matute por el pase a semifinales de la Copa Sudamericana.
“Israel Poblete no viaja junto a la U para disputar los cuartos de final ante Alianza Lima, este jueves”, tuiteó el mencionado hombre de prensa.
La U de Chile, que accedió a esta instancia tras un polémico fallo de la Conmebol, ha sufrido hasta el momento tres bajas importantes. Además de Poblete, el técnico Gustavo Álvarez no podrá contar con el delantero Lucas Di Yorio ni el volante Nicolás Ramírez, tres titulares.
Mientras Israel Poblete y Nicolás Ramírez sufrieron desgarros en sus isquiotibiales, Lucas Di Yorio fue sometido a una meniscectomía en su rodilla izquierda.
¿Cuándo juega Alianza Lima vs. U. de Chile por Copa Sudamericana?
El primer partido de Alianza Lima vs. U. de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 se jugará el jueves 18 de septiembre de 2025. El partido de vuelta se disputará el jueves 25 de septiembre en Chile.
Horarios del partido, Alianza Lima vs. U. de Chile por Copa Sudamericana
La hora del primer partido entre Alianza Lima vs. U. de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 estaría programado para las 7:30 de la noche en horario peruano.
