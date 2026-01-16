Cusco FC continúa afinando su preparación internacional. En los últimos días se confirmó el amistoso frente a Always Ready, vigente campeón del fútbol boliviano, programado para el sábado 24 de enero. No obstante, ese compromiso será solo una parte de la exigente gira que el club dorado realizará en territorio altiplánico.

El equipo dirigido por Miguel Rondelli afrontará en 2026 un desafío inédito: su primera participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Con ese objetivo en mente, la institución cusqueña cerró dos partidos de preparación adicionales para llegar en las mejores condiciones al torneo continental.

Además del duelo en El Alto, Cusco FC enfrentará el jueves 22 de enero a Deportivo San Antonio Bulo Bulo y el lunes 26 se medirá ante The Strongest. Ambos encuentros se disputarán en La Paz y servirán como pruebas de alta exigencia para el plantel.

✈️ Iniciamos nuestra gira internacional por Bolivia 🇧🇴⚽

Llevamos el nombre de Cusco más allá de nuestras fronteras, con tres grandes retos en pretemporada: pic.twitter.com/vd1mKjN0YI — Cusco FC (@CuscoFC_2009) January 16, 2026

En paralelo, el club anunció a través de sus redes sociales la presentación oficial del equipo profesional, que se realizará el domingo 18 de enero, desde las 6:00 p.m., en el Salón Machupicchu de la Municipalidad del Cusco.

El cuadro dorado mantiene la base que le permitió destacar en la temporada pasada. Tres de sus futbolistas fueron incluidos en el once ideal del 2025: el arquero Pedro Díaz, el mediocampista Iván Colman y el delantero Facundo Callejo, goleador del campeonato. Todos continuarán en la institución para el 2026.

La dirigencia apuesta por la continuidad como eje del proyecto, con la mira puesta en alcanzar la primera estrella del club y avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores, reforzando solo posiciones específicas.

Como se recuerda, Cusco FC selló su clasificación tras finalizar segundo en la tabla acumulada de 2025 y superar el playoff ante Sporting Cristal. Luego de caer 1-0 en Lima frente al equipo dirigido por Paulo Autuori, se hizo fuerte en casa y revirtió la serie con un triunfo por 2-0, gracias a los goles de Iván Colman y Facundo Callejo.