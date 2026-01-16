Universitario de Deportes presentó, junto a Marathon, su nueva camiseta alterna para la temporada 2026, una indumentaria que conecta la historia del club con su presente exitoso y la proyección de un futuro ambicioso. De acuerdo al club, el lanzamiento refuerza uno de los símbolos más representativos del universo crema, ya que el color guinda “ha estado presente en títulos, hazañas, ídolos y memorias imborrables”.

“El diseño de esta nueva equipación destaca por su tono guinda profundo, acompañado de finos detalles dorados en cuello y puños que simbolizan la gloria reciente del tricampeonato”, se lee en la nota de prensa.

La tela incorpora además una textura especial que dibuja de manera sutil la emblemática ‘U’, un recurso visual que evoca el respaldo constante de las tribunas.

La indumentaria fue confeccionada con tecnología HIDROTEC, pensada para ofrecer mayor frescura, ligereza y rendimiento. Una camiseta diseñada no solo para el alto nivel competitivo del plantel, sino también para el hincha que acompaña a Universitario en cada escenario y en cada desafío de la temporada.

¿Cuánto cuesta la camiseta de Universitario 2026?

La nueva camiseta alterna estará disponible desde hoy en marathon.com.pe y en todas las tiendas Marathon a nivel nacional. Los precios son: