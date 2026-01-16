Universitario de Deportes confirmó el fichaje del delantero argentino Lisandro Alzugaray para la temporada 2026. El atacante de 35 años deja LDU Quito tras un acuerdo con la dirigencia crema y se sumará al plantel que dirige Javier Rabanal, con la intención de reforzar el ataque tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores.

Alzugaray, con amplio recorrido en equipos de Sudamérica y experiencia internacional, firmó contrato por dos años con opción a una extensión si se cumplen objetivos deportivos. Su llegada fue anunciada luego de que se resolvieran detalles de su salida del fútbol ecuatoriano, donde jugó las últimas tres temporadas con Liga Deportiva Universitaria de Quito.

El argentino llega a Universitario con un historial goleador y jerarquía ofensiva: en 2025 disputó más de 50 partidos entre torneos locales y la Copa Libertadores, anotando 14 goles y dando cinco asistencias, lo que reforzó su perfil de pieza importante para el equipo crema.

Universitario apuesta por su experiencia para potenciar el rendimiento colectivo y sumar variantes ofensivas en una temporada en la que el club aspira a pelear tanto en Perú como en el plano continental, mientras que los hinchas esperan que Alzugaray se convierta en una figura clave del plantel.