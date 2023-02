Alianza Lima derrotó 2-1 a Universitario este domingo 19 de febrero por el primer clásico del año en el estadio Monumental. Los ‘Íntimos’ lograron quedarse con los 3 puntos gracias a los goles de Gabriel Costa y Pablo Sabbag, este último hizo su debut en clásicos y lo hizo de la mejor manera. Al final del partido, fue elegido como la figura del encuentro y dios declaraciones,

“Estoy contento, es inexplicable la sensación. ¡Arriba Alianza Lima! El clásico se tenía que ganar y así fue. Ganamos porque la luchamos y guerreamos. Vinimos por eso, por los tres puntos”, expresó Pablo.

Asimismo, Pablo Sabbag destacó la emoción que sintió por el gol y se desentendió de toda polémica por su celebración: “Me lo imaginé ayer y hoy, y gracias a Dios lo pude lograr. No me di cuenta que me reclamaran, estaba muy emocionado”, agregó.

Finalmente, se refirió sobre su relación con Hernán Barcos: “En toda mi carrera, Hernán Barcos es el 9 con el que mejor me he llevado. Siento que es una relación más sana que cualquiera, me apoya desde el día 1, incluso desde antes de llegar, me escribió y me dijo que viniera, que llegaría a un gran equipo. Me habla todos los días, hoy me dio consejos y por eso lo festejo con él. Es un gran como jugador, pero más como persona”, finalizó.