Universitario realizó un video emotivo dedicado a Jorge Fossati tras anunciarse su salida del club al no llegar a un nuevo acuerdo para la temporada 2026, un gesto que ha conmovido a hinchas. La publicación se difundió en las redes sociales del equipo, resaltando la huella que dejó el entrenador uruguayo en su último ciclo con el equipo crema.

El material audiovisual repasa algunos de los momentos más significativos de Fossati al mando de Universitario, destacando sus aportes y la relación cercana con la hinchada crema, que valoró su compromiso y carácter durante su etapa como técnico del primer equipo. La producción también subraya la gratitud del club por su trabajo en el éxito obtenido en torneos nacionales.

La despedida ocurre en medio de una incertidumbre sobre el futuro del entrenador con el club, luego de un año en el que obtuvo importantes resultados y generó debate sobre su continuidad más allá de 2025. A pesar de ello, el video refleja un mensaje de reconocimiento y respeto por parte de la institución y los seguidores merengues.

𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦 𝗣𝗢𝗥 𝗧𝗢𝗗𝗢, «𝗣𝗥𝗢𝗙𝗘» 🏆🏆



Agradecemos a Jorge Fossati Lurachi y a su comando técnico por el liderazgo y profesionalismo al mando de nuestro primer equipo, fundamentales en la obtención de los títulos nacionales 2023 y 2025.



¡Éxitos en sus próximos retos! pic.twitter.com/VtfQhOfdnk — Universitario (@Universitario) December 12, 2025

Fossati, quien ya es recordado por su aporte al tricampeonato y su vínculo con la hinchada, se va dejando una marca emocional en Universitario, y el club quiso inmortalizar ese lazo con un gesto público que ha sido ampliamente compartido y comentado en redes.