Universitario realizó un video emotivo dedicado a Jorge Fossati tras anunciarse su salida del club al no llegar a un nuevo acuerdo para la temporada 2026, un gesto que ha conmovido a hinchas. La publicación se difundió en las redes sociales del equipo, resaltando la huella que dejó el entrenador uruguayo en su último ciclo con el equipo crema.
MIRA: “Veremos a la élite desde lejitos luego de fracasar en las eliminatorias más fáciles de la historia”: Ortiz Bisso sobre el último Mundial de Messi y Cristiano
El material audiovisual repasa algunos de los momentos más significativos de Fossati al mando de Universitario, destacando sus aportes y la relación cercana con la hinchada crema, que valoró su compromiso y carácter durante su etapa como técnico del primer equipo. La producción también subraya la gratitud del club por su trabajo en el éxito obtenido en torneos nacionales.
La despedida ocurre en medio de una incertidumbre sobre el futuro del entrenador con el club, luego de un año en el que obtuvo importantes resultados y generó debate sobre su continuidad más allá de 2025. A pesar de ello, el video refleja un mensaje de reconocimiento y respeto por parte de la institución y los seguidores merengues.
Fossati, quien ya es recordado por su aporte al tricampeonato y su vínculo con la hinchada, se va dejando una marca emocional en Universitario, y el club quiso inmortalizar ese lazo con un gesto público que ha sido ampliamente compartido y comentado en redes.