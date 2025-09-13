Este sábado 13 de septiembre, Mi Barrunto publicó un video en sus redes sociales en donde se aprecia a Erick Noriega preparando ceviche.
El ‘Samurái’ aprovechó su estancia en Perú para visitar la reconocida cevichería y animarse a preparar el plato bandera.
“El ceviche mixto al limón natural picante se llama Erick Noriega, con corazón y coraje”, se lee en la descripción.
Noriega ya se encuentra en Brasil y fue convocado para el partido de Gremio el día de hoy ante Mirassol por el Brasileirao.
***************
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
Contenido sugerido
Contenido GEC