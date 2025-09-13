El futbolista de Gremio fue convocado para el duelo de hoy ante Mirassol por Brasileirao. (Foto: ITEA Sports)
Redacción EC
Redacción EC

Este sábado 13 de septiembre, Mi Barrunto publicó un video en sus redes sociales en donde se aprecia a Erick Noriega preparando ceviche.

El ‘Samurái’ aprovechó su estancia en Perú para visitar la reconocida cevichería y animarse a preparar el plato bandera.

“El ceviche mixto al limón natural picante se llama Erick Noriega, con corazón y coraje”, se lee en la descripción.

Noriega ya se encuentra en Brasil y fue convocado para el partido de Gremio el día de hoy ante Mirassol por el Brasileirao.

