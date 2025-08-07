Franco Velazco lideró su primera conferencia como nuevo administrador temporal de Universitario de Deportes y aprovechó para dar importantes alcances sobre el manejo del club.

El sucesor de Jean Ferrari destacó que la ‘U’ cumplirá con sus obligaciones económicas detalladas en el Plan de Viabilidad presentado ante Sunat.

“Hoy nos convertimos en guardianes del Plan de Viabilidad”, dijo ante los medios de comunicación.

Además, explicó que la ‘U’ pagará, entre el 2025-2027, 560 mil soles anuales. Luego, entre 2028-2030, pagará 711 mil soles anuales, y así sucesivamente en los próximos años.

Por otro lado se refirió a la continuidad de la gestión de Ferrari con su elección y lo bien que fue recibido por los jugadores y el comando técnico.

“Ha sido importante para el plantel que este proceso va a continuar. Quiero agradecer al Plantel y a Jorge Fossati por el respaldo de estas semanas”, apuntó.

La ‘U’ se encuentra de aniversario y prepara su partido de este sábado 9 de agosto ante Sport Boys, para luego enfocarse en esta exigente llave ante uno de los candidatos a ganar la Copa Libertadores.

El choque de vuelta se jugará el jueves 21 de agosto también a las 7:30 p.m., pero en el Allianz Parque de Sao Paulo.

