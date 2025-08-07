El nuevo Administrador de Universitario compartió algunos detalles sobre el pago de la deuda del club en los próximos años.
El nuevo Administrador de Universitario compartió algunos detalles sobre el pago de la deuda del club en los próximos años.
Redacción EC
Redacción EC

lideró su primera conferencia como nuevo administrador temporal de y aprovechó para dar importantes alcances sobre el manejo del club.

LEE TAMBIÉN: Facundo Tello será el árbitro del Universitario vs. Palmeiras en el Monumental por Copa Libertadores

El sucesor de Jean Ferrari destacó que la ‘U’ cumplirá con sus obligaciones económicas detalladas en el Plan de Viabilidad presentado ante Sunat.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Jasson Curi Chang

“Hoy nos convertimos en guardianes del Plan de Viabilidad”, dijo ante los medios de comunicación.

Además, explicó que la ‘U’ pagará, entre el 2025-2027, 560 mil soles anuales. Luego, entre 2028-2030, pagará 711 mil soles anuales, y así sucesivamente en los próximos años.

MIRA: Conmebol envía saludo de aniversario a la ‘U’ por sus 101 años de fundación

Por otro lado se refirió a la continuidad de la gestión de Ferrari con su elección y lo bien que fue recibido por los jugadores y el comando técnico.

“Ha sido importante para el plantel que este proceso va a continuar. Quiero agradecer al Plantel y a Jorge Fossati por el respaldo de estas semanas”, apuntó.

MIRA: ¡Imparable! Gonzalo Bueno avanzó a los cuartos de final del Challenger de Cordenons en Italia

La ‘U’ se encuentra de aniversario y prepara su partido de este sábado 9 de agosto ante Sport Boys, para luego enfocarse en esta exigente llave ante uno de los candidatos a ganar la Copa Libertadores.

El choque de vuelta se jugará el jueves 21 de agosto también a las 7:30 p.m., pero en el Allianz Parque de Sao Paulo.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC