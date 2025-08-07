Luego de ganar el Challenger de Liberec en República Checa, Gonzalo Bueno sigue en constante ascenso en busca de una posición en el ranking ATP que le permita jugar en los torneos más importantes del circuito.
Este jueves por la mañana en nuestro país, venció en sets corridos al británico Jay Clarke y avanzó a los cuartos de final del Challenger de Cordenons en Italia.
El tenista peruano se impuso al séptimo preclasificado del torneo sets corridos con parciales de 6-4 y 7-6.
Ahora, espera al vencedor del duelo entre los españoles Carlos Taberner y Max Alcali Gurri, quien disputan su encuentro de octavos de final al mediodía.
