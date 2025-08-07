El tenista peruano venció en sets corridos al británico Jay Clarke con parciales de 6-4 y 7-6.
Redacción EC
Redacción EC

Luego de ganar el Challenger de Liberec en República Checa, sigue en constante ascenso en busca de una posición en el ranking ATP que le permita jugar en los torneos más importantes del circuito.

Este jueves por la mañana en nuestro país, venció en sets corridos al británico Jay Clarke y avanzó a los cuartos de final del Challenger de Cordenons en Italia.

El tenista peruano se impuso al séptimo preclasificado del torneo sets corridos con parciales de 6-4 y 7-6.

Ahora, espera al vencedor del duelo entre los españoles Carlos Taberner y Max Alcali Gurri, quien disputan su encuentro de octavos de final al mediodía.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

