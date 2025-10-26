Universitario de Deportes acaricia el tricampeonato. Los cremas vencen momentáneamente 2-1 a ADT en Tarma con gol de Alex Valera por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Con este triunfo, los merengues se proclaman campeones nacionales.
A los 78 minutos, el delantero nacional marcó de cabeza el segundo tanto merengue, que podría ser el que significaría el tercer título de la Liga 1 consecutivo para la ‘U’. Y es que, luego de ganar el Apertura, los cremas se están adjudicando el Torneo Clausura.
Pese a empezar perdiendo el partido, Universitario supo reponerse y remontó en Tarma en un encuentro emotivo para los hinchas que llenaron el estadio tarmeño.
- Mira el gol de Alex Valera para Universitario de Deportes:
