Universitario de Deportes acaricia el tricampeonato. Los cremas vencen momentáneamente 2-1 a ADT en Tarma con gol de Alex Valera por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Con este triunfo, los merengues se proclaman campeones nacionales.

A los 78 minutos, el delantero nacional marcó de cabeza el segundo tanto merengue, que podría ser el que significaría el tercer título de la Liga 1 consecutivo para la ‘U’. Y es que, luego de ganar el Apertura, los cremas se están adjudicando el Torneo Clausura.

Pese a empezar perdiendo el partido, Universitario supo reponerse y remontó en Tarma en un encuentro emotivo para los hinchas que llenaron el estadio tarmeño.

Mira el gol de Alex Valera para Universitario de Deportes:

🚨 GOOOOOL DE ALEX VALERA | Universitario de Deportes 🇵🇪 y el GOL que puede valer el TRICAMPEONATO a falta de 12 minutos de terminar el partido.



16 anotaciones para el ‘9’ crema con la U en Liga 1 2025.



¿🏆🏆🏆? ⏳



pic.twitter.com/dnd3ie5viI — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) October 26, 2025

