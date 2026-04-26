Alianza Lima viene derrotando a Atlético Grau en Piura por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Los íntimos buscan continuar en la cima del certamen para pelear el título con Los Chankas.

En el Estadio Mansiche de Trujillo, los dirigidos por Pablo Guede se pusieron 1-0 arriba con el gol de Eryc Castillo a los 42 minutos. El ecuatoriano, que actúa como segundo delantero al lado de Paolo Guerrero, se encargó de concretar una de las tantas ocasiones creadas por los blanquiazules.

Como se recuerda, a los 21’, el atacante del cuadro de Piura, De la Cruz, se fue expulsado tras agredir al central aliancista Mateo Antoni.

Con este resultado, Alianza Lima se subió a la cima del Apertura con 29 unidades a falta de tres jornadas por jugarse.