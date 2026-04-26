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Castillo puso el 1-0 de Alianza ante Grau en Piura.
Castillo puso el 1-0 de Alianza ante Grau en Piura.
Por Redacción EC

Alianza Lima viene derrotando a Atlético Grau en Piura por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Los íntimos buscan continuar en la cima del certamen para pelear el título con Los Chankas.

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