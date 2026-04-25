Gianluca Lapadula volvió a hacerse presente en el marcador, pero no pudo evitar una nueva caída del Spezia, que perdió ante Catanzaro y continúa en una situación crítica en la Serie B. El delantero peruano anotó, confirmando su buen momento individual, aunque el resultado volvió a golpear a su equipo.

El encuentro fue cuesta arriba para el Spezia, que no logró sostener el ritmo ante un rival más efectivo. A pesar del tanto del atacante nacional, el conjunto local mostró fragilidad defensiva y terminó cediendo puntos clave en su lucha por salir de la zona baja del campeonato.

Lapadula, quien recientemente había vuelto al gol tras varios meses, sigue siendo una de las pocas luces en el cuadro italiano. Su aporte ofensivo resulta vital en un equipo que necesita sumar con urgencia para mantener la categoría, en medio de una campaña irregular.

Con esta derrota, el Spezia continúa comprometido con el descenso y cada jornada se vuelve decisiva en la recta final del torneo. La presión aumenta y el margen de error es mínimo para un equipo que, pese a los goles de su principal referente, no logra levantar cabeza.