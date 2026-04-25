Resumen

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Gianluca Lapadula volvió a marcar, pero su equipo perdió ante Catanzaro y sigue comprometido con el descenso en la Serie B.
Gianluca Lapadula volvió a marcar, pero su equipo perdió ante Catanzaro y sigue comprometido con el descenso en la Serie B.
Por Redacción EC

Gianluca Lapadula volvió a hacerse presente en el marcador, pero no pudo evitar una nueva caída del Spezia, que perdió ante Catanzaro y continúa en una situación crítica en la Serie B. El delantero peruano anotó, confirmando su buen momento individual, aunque el resultado volvió a golpear a su equipo.

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