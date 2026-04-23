Por Redacción EC

Universitario de Deportes firmó una contundente victoria por 4-1 sobre Deportivo Garcilaso en un duelo correspondiente al Torneo Apertura de la Liga 1, disputado con gran intensidad de principio a fin. El equipo crema mostró superioridad en todas sus líneas y supo aprovechar cada ocasión generada en ataque.

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