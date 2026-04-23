Universitario de Deportes firmó una contundente victoria por 4-1 sobre Deportivo Garcilaso en un duelo correspondiente al Torneo Apertura de la Liga 1, disputado con gran intensidad de principio a fin. El equipo crema mostró superioridad en todas sus líneas y supo aprovechar cada ocasión generada en ataque.

Uno de los momentos más destacados del encuentro fue el golazo de José Rivera, quien desató la euforia de los hinchas con una definición de gran calidad. Su anotación no solo amplió la ventaja, sino que también reflejó el buen momento futbolístico que atraviesa el conjunto merengue.

A lo largo del compromiso, Universitario dominó la posesión del balón y fue efectivo en los metros finales, marcando diferencias ante un rival que no logró contener la ofensiva crema. Deportivo Garcilaso, pese a intentar reaccionar, se vio superado por la intensidad y precisión del local.

Con este resultado, Universitario reafirma su candidatura en el Torneo Apertura y suma tres puntos clave en la tabla, mientras que Deportivo Garcilaso deberá replantear su estrategia para los próximos encuentros en busca de recuperar terreno en la competencia.