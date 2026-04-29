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Silenció el Monumental: Maxi Gómez marca el 1-0 de Nacional vs Universitario por Copa Libertadores | VIDEO
Silenció el Monumental: Maxi Gómez marca el 1-0 de Nacional vs Universitario por Copa Libertadores | VIDEO
Por Redacción EC

Nacional se puso en ventaja en el partido ante Universitario por el Grupo B de la Copa Libertadores. A los 14′, Maxi Gómez anotó de penal el 1-0 para el combinado uruguayo, que por el momento suma tres puntos claves como visitante. La pena máxima se dio luego de una mano en el área de José Carabalí, en un intento por jugar la pelota con el pecho. El VAR alertó al juez principal, quien terminó sancionando la falta. Ahora, la U tendrá que remas cuesta arriba para remontar el marcador.

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