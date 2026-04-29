Nacional se puso en ventaja en el partido ante Universitario por el Grupo B de la Copa Libertadores. A los 14′, Maxi Gómez anotó de penal el 1-0 para el combinado uruguayo, que por el momento suma tres puntos claves como visitante. La pena máxima se dio luego de una mano en el área de José Carabalí, en un intento por jugar la pelota con el pecho. El VAR alertó al juez principal, quien terminó sancionando la falta. Ahora, la U tendrá que remas cuesta arriba para remontar el marcador.

Nacional se puso en ventaja en el partido ante Universitario por el Grupo B de la Copa Libertadores. A los 14′, Maxi Gómez anotó de penal el 1-0 para el combinado uruguayo, que por el momento suma tres puntos claves como visitante. La pena máxima se dio luego de una mano en el área de José Carabalí, en un intento por jugar la pelota con el pecho. El VAR alertó al juez principal, quien terminó sancionando la falta. Ahora, la U tendrá que remas cuesta arriba para remontar el marcador. FUERTE Y POR ABAJO AL MEDIO: Maxi Gómez cambió penal por gol para el 1-0 de Nacional ante Universitario en la CONMEBOL #Libertadores.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/zDAL5EObaK — SportsCenter (@SC_ESPN) April 30, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru