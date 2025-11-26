En una nueva faceta, Paolo Guerrero se robó el show como presidente de su equipo que participará en la Kings World Cup Nations, tras anotar un golazo de penal que puso el marcador 3-1 a favor de los suyos en un amistoso de preparación. ‘Depredador’, conocido por su letalidad en el área, demostró que su instinto goleador se mantiene intacto.

En una de las últimas jugadas del encuentro, Guerrero convirtió de penal con un gesto que engañó completamente al arquero rival, llevándose todos los flashes del amistoso. El delantero ejecutó de manera inusual: antes de impactar el balón, mandó a volar una de sus zapatillas, un recurso inesperado que descolocó al portero antes de mandar el balón al fondo de la red.

La anotación estableció el 3-1 para el equipo de Paolo y Zeein, elavando el espectáculo característico de la Kings League.

Paolo Guerrero aprovecha así su tiempo libre previo play-off con Sporting Cristal, en busca del ansiado segundo cupo peruano para la Copa Libertadores.