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Fernando Gaibor marcó su primer doblete con Alianza Lima. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)
Fernando Gaibor marcó su primer doblete con Alianza Lima. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)
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Alianza Lima está venciendo a Cusco FC en un partido importante para los blanquiazules en la lucha por el título del Torneo Apertura. Por la fecha 11, los íntimos vienen ganando 3-0 a Cusco FC en el Estadio Alejandro Villanueva.

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