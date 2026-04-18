Alianza Lima está venciendo a Cusco FC en un partido importante para los blanquiazules en la lucha por el título del Torneo Apertura. Por la fecha 11, los íntimos vienen ganando 3-0 a Cusco FC en el Estadio Alejandro Villanueva.
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Fernando Gaibor es el principal protagonista de la jornada con un doblete. El primero del ecuatoriano llegó a los 15 minutos tras un derechazo que se clavó en el ángulo del pórtico cusqueño.
A los 33′, luego de que Eryc Castillo aumentara el marcador, el propio Gaibor puso el tercero de la noche para desatar la locura de los hinchas blanquiazules en Matute.
Con este triunfo, Alianza Lima recupera la cima del certamen con 26 puntos, misma cantidad que Los Chankas aunque con un partido más.