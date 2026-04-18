Alianza Lima está venciendo a Cusco FC en un partido importante para los blanquiazules en la lucha por el título del Torneo Apertura. Por la fecha 11, los íntimos vienen ganando 3-0 a Cusco FC en el Estadio Alejandro Villanueva.

Fernando Gaibor es el principal protagonista de la jornada con un doblete. El primero del ecuatoriano llegó a los 15 minutos tras un derechazo que se clavó en el ángulo del pórtico cusqueño.

¡GOOOLAZO! Fernando Gaibor sacó un potente remate desde fuera del área y marca el tercero de Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva. ⚽💥



⏱ 35' PT | #ALI [3] - 0 #CUS



🖥️ 𝑀𝑖𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 𝐸𝑁 𝑉𝐼𝑉𝑂 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 003 𝑦 703𝐻𝐷 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑟… pic.twitter.com/FXsJzLjMMR — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) April 19, 2026

A los 33′, luego de que Eryc Castillo aumentara el marcador, el propio Gaibor puso el tercero de la noche para desatar la locura de los hinchas blanquiazules en Matute.

Con este triunfo, Alianza Lima recupera la cima del certamen con 26 puntos, misma cantidad que Los Chankas aunque con un partido más.