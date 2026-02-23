El guardameta boliviano Guillermo Viscarra se refirió a su estado físico tras el desgarro que sufrió en el encuentro ante 2 de mayo por Copa Libertadores y que lo obligó a alejarse temporalmente de las canchas.

El arquero fue claro al detallar su evolución y dejó un mensaje alentador para la hinchada íntima. “Estoy bien, gracias a Dios. Me tocó en una etapa importante para mi club, que fue en la fase previa de la Copa Libertadores. Estaba emocionado en tener una nueva participación. Fue en un saque de meta que sentí la molestia y me di cuenta de lo que era. Aguanté todo el partido para no perjudicar al equipo, pero después fue insostenible. Hicimos los exámenes y se comprobó es que era un desgarro” dijo en Astro Multimedia.

Viscarra explicó que el proceso ha sido progresivo, pero positivo, y que el cuerpo médico del club viene manejando con cautela su regreso para evitar cualquier recaída. En esa línea, dejó entrever que su retorno podría darse más pronto de lo esperado.

“No sé en qué fase estoy, pero si siento que falta poco. Evolucionamos bastante rápido porque el desgarro disminuyó muchísimo”, afirmó el portero, dejando abierta la posibilidad de reaparecer en las próximas jornadas del Torneo Apertura.

La recuperación del arquero representa una noticia importante para el comando técnico, considerando que Viscarra ha sido pieza clave en el equipo tanto en el campeonato local como en el plano internacional.