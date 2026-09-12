Alianza Lima cayó 2-1 ante Universitario en la última jugada tras un grosero error del portero Alejandro Duarte, y se aleja de los primeros lugares del Torneo Clausura. Jairo Vélez lamentó el resultado al finalizar el duelo.

“Estamos pasando por un momento que un mínimo error termina en gol y eso nos está costando en los últimos partidos. Tenemos mucha tristeza”, mencionó.

El futbolista ecuatoriano se mostró contrariado con el resultado a pesar de manejar el ritmo del partido y tener las opciones más claras de gol.

“Duele porque creo que propusimos, marcamos el ritmo del partido, pero dos pelotas sin mucha historia terminan dándole la victoria a ellos”, indicó.

Por último, reiteró que cometen errores mínimos de los que no pueden reponerse.

“Estamos en un momento que el mínimo error nos cuesta mucho. Había partidos que nos reponíamos y ahora último no nos está alcanzando”, finalizó.