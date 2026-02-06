Javier Rabanal apunta a sumar en Cusco: “Intentaremos estar a la cabeza desde el principio”

Universitario de Deportes ya piensa en su próximo reto ante Cusco FC de visitante, y su entrenador Javier Rabanal dejó en claro que, pese a posibles ajustes de último momento en el plantel, el equipo saldrá con mentalidad ganadora.

El estratega español explicó la molestia física de José ‘Tunche’ Rivera. “Tiene una molestia en el hombro (‘Tunche’ Rivera) y lo cambiamos a última hora”, dijo a los medios.

Javier Rabanal, DT de Universitario de Deportes



Más allá del inconveniente, Rabanal remarcó que su equipo no está para especular en este inicio de torneo y que cada fecha debe afrontarse con ambición, incluso cuando el calendario recién empieza.

“Segunda fecha, clave todavía no hay nada, nosotros vamos por los tres puntos, vamos a intentar estar a la cabeza desde el principio”, agregó.

El mensaje del técnico español fue claro, Universitario buscará ser protagonista desde las primeras jornadas y no ceder terreno en la lucha por el campeonato, incluso en plazas complicadas como Cusco, donde históricamente los partidos son exigentes por la altura y por estar frente a un buen rival.

Con ese enfoque, los cremas trabajan en afinar detalles tácticos y físicos para llegar de la mejor forma al choque ante Cusco FC, apuntando a consolidar el proyecto de Rabanal desde el arranque de la temporada.