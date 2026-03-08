Universitario de Deportes cayó 3-1 ante Los Chankas en su visita a Andahuaylas. El duelo por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 marcó el fin del invicto del conjunto ‘crema’ en el año.

Jesús Rabanal, entrenador de la U, analizó la derrota en manos de Los Chankas, y aseguró que el resultado no reflejó el juego.

“Dominamos prácticamente todo el partido. Cada equipo jugó con su arma que más se le acerca a la victoria. No hemos estado finos. Después de empatar, justo nos metieron el segundo gol. Aquí jugamos siempre a ganar”, indicó.

“Nos ha tocado salidas muy complicadas: Cusco, contra Sporting Cristal y aquí. Me parece un equipo muy completo (Los Chankas) y complicado. Hay que respetar a Los Chankas. El resultado me parece un poco exagerado”, agregó.