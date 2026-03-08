Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Javier Rabanal llegó este año tras dirigir al LDU de Ecuador. (Foto: GEC)
Javier Rabanal llegó este año tras dirigir al LDU de Ecuador. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Universitario de Deportes cayó 3-1 ante Los Chankas en su visita a Andahuaylas. El duelo por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 marcó el fin del invicto del conjunto ‘crema’ en el año.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.