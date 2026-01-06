El FC Melgar oficializó la llegada de dos refuerzos mexicanos con los que buscará meterse en la pelea por el campeonato de este año y tener una buena presentación en la Copa Sudamericana.

Se trata de Javier Salas, volante de contención con experiencia que llega del FC Juárez de la Liga MX. Salas fue uno de los dirigidos del técnico Juan Reynoso durante su estadía en el Puebla.

“¡Bienvenido al dominó, Javier! El volante mexicano de 32 años, proveniente del FC Juárez de la Liga MX. Llega a la Rojinegra para aportar seguridad, experiencia y equilibrio, tras su paso por clubes como Puebla, Cruz Azul y Atlas; listo para defender nuestros colores junto a Arequipa”, resaltó el club rojinegro en sus redes sociales.

De otro lado, también se anunció la llegada de Jesús Alcántar, defensor de 22 años de 1.92 metros de estatura, quien militó en el Necaxa y fue seleccionado de la sub-23 y la selección absoluta de México. También tuvo un paso formativo por el Sporting de Lisboa sub-21.

Ambos jugadores se suman a las contrataciones de Pablo Erustes y Franco Zanelatto anunciadas con anterioridad.

El dominó hará la presentación de su equipo este 25 de enero en la “Tarde Rojinegra 2026” en la que afrontará al Macará de Ecuador, cuadro que también disputará la Copa Sudamericana. El evento se llevará a cabo en el Monumental de la UNSA desde las 13:30 horas.