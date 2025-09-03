Mundial de desayunos de Ibai: Selección peruana y Sport Boys participan en el “Clásico del Pacífico”.

Las semifinales del Mundial de desayunos de Ibai comenzó este miércoles en redes sociales. El pan con chicharrón de Perú y la marraqueta de Chile compiten por un lugar en la final, y distintas entidades de nuestro país hicieron un llamado a la acción para participar en la votación.

La selección peruana y Sport Boys son dos de ellas. Mediante sus respectivas cuentas oficiales de Instagram convocaron a sus seguidores a unirse por el pan con chicharrón. “No se compara; a votar, sobrinos”, escribió la Bicolor.

La selección peruana y Sport Boys llamaron a votar a sus seguidores.

El cuadro rosado no se quedó atrás y también dejó su comentario en la publicación de Ibai. “Un pan con chicharrón en el Callao para luego ir a ver un triunfo del Boys”, escribieron.

Hasta el momento, Perú ha tomado la delantera en el primer día de votaciones con un 55%, mientras que Chile va en 45% en Instagram. Recordemos que el pan con chicharrón batió récord en votaciones tras imponerse sobre el bolón de Ecuador con más de 10 millones de votos en total.

