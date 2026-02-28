En un duelo clave por la fecha 5 del Torneo Apertura, Eryc Castillo dejó con diez hombres a Alianza Lima tras ser expulsado de manera directa a los 70 minutos. El extremo fue sancionado por el árbitro luego de una agresión en una jugada dividida ante un futbolista de UTC, en un partido que hasta ese momento se mantenía sin goles.

El cuadro íntimo, que había quedado en superioridad numérica desde los siete minutos por la roja mostrada a Luis Arce, no logró administrar el trámite del compromiso. Pese a contar con más espacios, el equipo dirigido por Pablo Guede no encontró claridad y terminó complicándose por errores propios.

El encuentro continúa disputándose en el Estadio Héroes de San Ramón, escenario habitual del elenco cajamarquino, ubicado en la ciudad de Cajamarca. La intensidad del partido ha ido en aumento conforme avanzan los minutos, en un campo que siempre representa un reto para los visitantes por la altura y el empuje local.

Ambos equipos llegaron a esta jornada con 10 puntos en la tabla, instalados en la parte alta del Torneo Apertura. El líder momentáneo es Los Chankas, con 11 unidades, en un arranque de campeonato que se mantiene parejo y con varios clubes disputando los primeros lugares. La expulsión de Castillo añade incertidumbre a un duelo que puede tener implicancias directas en la lucha por la punta.