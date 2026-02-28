Resumen

Eryc Castillo es expulsado en el Alianza Lima vs UTC.
En un duelo clave por la fecha 5 del Torneo Apertura, Eryc Castillo dejó con diez hombres a Alianza Lima tras ser expulsado de manera directa a los 70 minutos. El extremo fue sancionado por el árbitro luego de una agresión en una jugada dividida ante un futbolista de UTC, en un partido que hasta ese momento se mantenía sin goles.

