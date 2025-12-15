El año de Alianza Lima estuvo lleno de muchas ilusiones, pero no terminó de la mejor manera. El conjunto ‘blanquiazul’ es Perú 4 y luchará para meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por ello, la renovación de Renzo Garcés es una gran noticia para el club.

El zaguero central renovó su contrato con los ‘íntimos’ hasta el año 2028. En una entrevista para el canal de Youtube del club, Garcés se mostró motivado de cara a los próximos retos.

“Dios conoce mis sueños y anhelo, pero nosotros confiamos más en sus planes. Estoy seguro que el estar acá es parte del propósito que él tiene en mi vida, así que estoy muy feliz de continuar en este club tan maravilloso”, indicó.

“Estoy con muchas ganas de ya afrontar el 2026, sé que nos esperan desafíos duros, pero ya hemos demostrado que podemos salir adelante en unión, en compañerismo con todo el grupo que se ha formado. Nos vamos a preparar de la mejor manera y sé que el otro año ya nos toca poder campeonar”, continuó.

Además, afirmó que en dos años en el club ya se adaptó a la presión y objetivos que exige uno de los clubes más grandes del país.

“Ya me adapté, es un club con mucha presión, muy pasional. Con mi familia estamos agradecidos y esperamos retribuirle cada día dentro del campo. Hay partidos buenos y malos , pero siempre voy a entregar lo mejor. Mi mayor motivación es siempre hacer las cosas para Dios, eso me ayuda a esforzarme cada día”, finalizó.