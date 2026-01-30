Unión Minas Centromin Pasco anunció la incorporación del delantero peruano Tiago Cantoro, quien defenderá al conjunto de Cerro de Pasco en la Liga2 de esta temporada, con la meta de luchar por el ascenso al fútbol profesional.

A través de sus canales oficiales, el club destacó la llegada del atacante como parte de su proceso de fortalecimiento del plantel. Desde la institución señalaron que el hijo del conocido exgoleador de Universitario Mauro ‘El Toro’ Cantoro, se integra al equipo con entusiasmo y compromiso, dispuesto a aportar al objetivo colectivo de competir en lo más alto del torneo.

Tiago Cantoro

La dirigencia de Unión Minas resaltó que el nuevo refuerzo aportará talento y energía al grupo, sumándose a un proyecto deportivo que continúa en construcción y que mantiene claras sus aspiraciones para la presente campaña.

Con esta incorporación, Unión Minas sigue consolidando su plantel de cara a la Liga2.