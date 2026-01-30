Unión Minas Centromin Pasco anunció la incorporación del delantero peruano Tiago Cantoro, quien defenderá al conjunto de Cerro de Pasco en la Liga2 de esta temporada, con la meta de luchar por el ascenso al fútbol profesional.
A través de sus canales oficiales, el club destacó la llegada del atacante como parte de su proceso de fortalecimiento del plantel. Desde la institución señalaron que el hijo del conocido exgoleador de Universitario Mauro ‘El Toro’ Cantoro, se integra al equipo con entusiasmo y compromiso, dispuesto a aportar al objetivo colectivo de competir en lo más alto del torneo.
La dirigencia de Unión Minas resaltó que el nuevo refuerzo aportará talento y energía al grupo, sumándose a un proyecto deportivo que continúa en construcción y que mantiene claras sus aspiraciones para la presente campaña.
Con esta incorporación, Unión Minas sigue consolidando su plantel de cara a la Liga2.
TE PUEDE INTERESAR
- Fiscalía de la Nación tomará declaración de José Jerí sobre los empresarios chinos
- ¿Qué pasará con los jugadores separados de Alianza y cuál es la verdad sobre el caso Aquino?
- “El escándalo más grande de China en 50 años”: todo lo que se sabe de la purga militar ordenada por Xi Jinping
- Caso Betssy Chávez: ¿qué implica que Brasil se haga cargo de la representación diplomática de México en el Perú?
Contenido sugerido
Contenido GEC