Álex Valera, tantas veces criticado, tantas veces vapuleado, pero él, corajudo, hace su ‘chamba’ y la hace bien. El delantero ‘crema’ atraviesa uno de sus momentos más ‘dulces’ y con quince goles entre Liga 1 y Copa Libertadores va en busca de su mejor temporada goleadora.

Con 29 años ya tiene un nombre bien ganado en la ‘U’, y desde que llegó a la institución en el 2021 ha marcado un total de 69 goles. Una marca que lo posiciona en el top 15 de goleadores históricos de Universitario de Deportes.

En lo más alto de la tabla aparecen, casi inalcanzables, ‘Lolo’ Fernández (161), Ángel Uribe (124), Percy Rojas (119), ‘Toto’ Terry (111) en el selecto grupo de los tres dígitos.

Álex Valera ocupa el puesto 14 con 69 goles, y aún con grandes posibilidades de seguir escalando. Esidio (70), Balán Gonzales (70) y Roberto Martínez (74) son los más próximos.

Raúl Ruidíaz (80), Piero Alva (84), J.J. Oré (86), Fidel Suárez (87), Daniel Ruiz (95) y ‘Cachito’ Ramírez (95) completan la selecta lista.

