Pedro Ortiz Bisso presenta libro sobre la historia del tricampeonato de la ‘U’.

El tricampeonato de Universitario de Deportes ha inspirado no solo a hinchas, sino también a escritores. Pedro Ortiz Bisso es uno de ellos. En colaboración con Penguin Random House, el periodista y escritor anunció el lanzamiento del libro TRICAMPEONES: la historia del tricampeonato monumental, que narra la épica conquista crema en los años 2023, 2024 y 2025.

Tricampeones reúne tres crónicas de temporada que te llevarán al vestuario, al campo de juego y a las tribunas, con acceso exclusivo a partidos clave, entrenamientos y declaraciones de los protagonistas. La obra recoge la conquista del título 2023 en Matute frente a Alianza Lima, el bicampeonato del centenario 2024 asegurado en Andahuaylas, y la campaña que sella el tricampeonato.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

El tricampeonato de Universitario es más que un logro futbolístico: es el resultado de un proceso de rescate institucional y financiero que transformó al club. El título 29, conseguido en 2025 bajo la dirección de Jorge Fossati, marcó el punto culminante de este proceso iniciado por Jean Ferrari.

Universitario celebró con los títulos 2023, 2024 y 2025 (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)

La voz de Pedro Ortiz Bisso –pulso de reportero y memoria de hincha– ordena hechos, retrata protagonistas y explica decisiones tácticas y dirigenciales. Edición cuidada y fotos completan un volumen ágil y de colección, pensado para lectores crema y para quien quiera entender por qué la U volvió a dominar el fútbol nacional.

Este libro es un producto oficial del club y cuenta con una preventa que va desde el 1 al 10 de diciembre. A partir del 11 de diciembre, estará disponible en las principales librerías del país.

Todos los hinchas que adquieran el libro durante la preventa podrán participar en un sorteo monumental que premia a dos ganadores con entradas para ver todos los partidos que dispute de local Universitario en la Liga 1 2026. Para participar, registra tu compra en el siguiente enlace: https://a.cstmapp.com/p/1005457.

La presentación y firma de libros se llevará a cabo este sábado 6 a las 5:00 pm en la alameda de Las luces del C.C. Plaza Norte, donde el autor tendrá un encuentro con todos los hinchas cremas.