Universitario y Marathon presentaron una camiseta especial en homenaje al Señor de los Milagros, un símbolo que une la fe y la pasión de millones de hinchas cremas en todo el país. Esta edición conmemorativa busca rendir tributo al Cristo de Pachacamilla y reflejar la devoción que forma parte de la identidad del club y de la cultura peruana.

Bajo el concepto “La fe nos une”, la nueva camiseta representa el vínculo espiritual y emocional que trasciende generaciones entre los seguidores cremas. Universitario y Marathon destacan que este lanzamiento no solo celebra la historia deportiva del equipo, sino también la profunda conexión con una tradición que une a todo el Perú durante el mes morado.

El diseño de la indumentaria toma inspiración en los vitrales religiosos y en el hábito característico del Señor de los Milagros. El color hueso se combina con elegantes detalles morados en los números y acabados, logrando una estética sobria y significativa que evoca la espiritualidad y el fervor popular de octubre.

La camiseta estará disponible desde este mes en marathon.com.pe y en todas las tiendas Marathon a nivel nacional. Se podrá adquirir en dos versiones: la camiseta oficial para hombre adulto a S/ 229 y la versión Pre Match a S/ 159, ambas elaboradas con tecnología de alta calidad que garantiza comodidad y durabilidad.

Con esta iniciativa, Universitario y Marathon reafirman su compromiso con la identidad del hincha crema, celebrando no solo la gloria deportiva, sino también los valores, la fe y las tradiciones que definen a una de las instituciones más emblemáticas del fútbol peruano.